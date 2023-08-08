Türk yatırımcının gözdesi Miami

Uluslararası emlak yatırımcıları Türkiye'ye gelirken, Türkler de karlı yatırım için ABD'ye yöneldi. Dolar bazında yıllık yüzde 10 kazanç ve kirayı dolarla isteyen Türk yatırımcılar başta Miami ve Baltimore kentleri olmak üzere yatırım rotasını ABD'ye çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Biden'in Vilnius'ta yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkaracaklarına dair açıklamaları iş dünyasında heyecan yarattı. Bu açıklamlarla birlikte Türklerin Amerika'daki sadece emlak yatırımlarının miktarının 100 milyon doları aştığı belirtiliyor. Yatırmcılar ve emlak uzmanları bu yatırımlarla Türkiye'ye her ay düzenli olarak döviz akışının sağlandığını söylüyor. Amerikan Merkez Bankası FED'in bir kaç yıl içinde emlak piyasasında büyük bir hareketliliğin yaşanacağına ilişkin açıklaması, ABD'ye ilgiyi daha da artırdı. Türk yatırımcılarının gözde şehri son üç yılda 5 milyar doların üzerinde yatırım yapılan Miami oldu. Türklerin yüzde 70'i yatırım amaçlı yüze 30 ise oturma amaçlı konut aldı.