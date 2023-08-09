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Haberler Ekonomi 77 metrelik lüks yat Fethiye Limanı’na demirledi

77 metrelik lüks yat Fethiye Limanı’na demirledi

OSMAN AKÇA
77 metrelik lüks yat Fethiye Limanı’na demirledi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Pi" adlı süper yata yakıt ikmali yapıldı. Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt, karadan ikmal edildi. Hollanda'da 2019'da inşa edilen yatta, açık bir şömine ve oval şekilli büyük bir yüzme havuzu ve spa bulunuyor. Güneşlenme terasında jakuzi bulunan yatta ayrıca, farklı güverteleri arasında hareket etmeyi kolaylaştıran bir asansör de yer alıyor. 6 süitte 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.
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