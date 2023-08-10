Rekabet Kurulu’ndan 4 firmaya idari ceza kararı

Rekabet Kurulu, beyaz eşya ve elektronik cihaz pazarında faaliyet yürüten 4 firma hakkında, yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla 2021'de soruşturma başlatmıştı. 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen müzakerelerle dosyalar karara bağlandı. Teşebbüslerin, söz konusu kanun maddesini ihlal ettiği saptanarak, idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Söz konusu firmalara toplam 629 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verildi.