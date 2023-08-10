Yerli buğday tohumları en verimli türler oldu

İzmir'de ekilen Efe, Kayra ve Meltem adlı yerli buğday tohumları, diğer türlere kıyasla dönüm başına daha fazla ürün verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ıslah edilen ve yetiştirilen Efe, Kayra ve Meltem buğday çeşitlerini proje kapsamında İzmirli çiftçilere dağıttıklarını, projenin güzel sonuçlar verdiğini dile getirdi. Üreticilerin yerli tohum çeşitlerinden memnun kaldığını belirten Özen, "İzmir'de ortalama buğday verimi 400 kilograma yakın ama bu çeşitlerimizden aldığımız verim 700 kilogramın üzerine çıktı" dedi. Özen, bu çeşitlerin hastalıklara daha dirençli olduğunu da sözlerine ekledi.