  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Boyoz ve gevrek bugünden itibaren 10 lira

Boyoz ve gevrek bugünden itibaren 10 lira

Boyoz ve gevrek bugünden itibaren 10 lira
İZMİR'DE vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geldi. Artan akaryakıt, işçilik, un, yağ maliyetlerini gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, gevrek ve boyoza zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre bugünden itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde bir süredir simit 10 liradan satılıyordu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA