Boyoz ve gevrek bugünden itibaren 10 lira

İZMİR'DE vatandaşlar tarafından sabah kahvaltılarında sıkça tüketilen gevrek ve boyoza zam geldi. Artan akaryakıt, işçilik, un, yağ maliyetlerini gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, gevrek ve boyoza zam istedi. Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre bugünden itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde bir süredir simit 10 liradan satılıyordu.