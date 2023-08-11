  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ege Park AVM yıkılıyor

Ege Park AVM yıkılıyor

Ege Park AVM yıkılıyor
İZMİR'İN emlak kralı rahmetli Kasım Pırlant'a ait Karşıyaka'daki Ege Park AVM'nin tahliye edilmesi için kiracılara tebligat gönderildi. Tahliyenin ana gerekçesi AVM için alınan 'çürük' raporu gösterilirken işletme sahiplerinin tahliyeye itiraz edeceği öğrenildi. Ege Park AVM'nin yerine ise konut ve ticaret ağırlıklı yeni bir gökdelen dikilmesi için imar çalışması başlatılması bekleniyor. AVM'deki işletmeciler ise tahliyeye tepkili. Açıklamalarda bulunan kiracılar İzmir Depremi sonrası kamu kurumları tarafından yapı için depreme dayanaklı raporu verildiğini belirttiler.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA