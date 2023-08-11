Ege Park AVM yıkılıyor

İZMİR'İN emlak kralı rahmetli Kasım Pırlant'a ait Karşıyaka'daki Ege Park AVM'nin tahliye edilmesi için kiracılara tebligat gönderildi. Tahliyenin ana gerekçesi AVM için alınan 'çürük' raporu gösterilirken işletme sahiplerinin tahliyeye itiraz edeceği öğrenildi. Ege Park AVM'nin yerine ise konut ve ticaret ağırlıklı yeni bir gökdelen dikilmesi için imar çalışması başlatılması bekleniyor. AVM'deki işletmeciler ise tahliyeye tepkili. Açıklamalarda bulunan kiracılar İzmir Depremi sonrası kamu kurumları tarafından yapı için depreme dayanaklı raporu verildiğini belirttiler.