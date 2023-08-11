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Haberler Ekonomi Egeli mobilyacıların hedefi 1 milyar dolar

Egeli mobilyacıların hedefi 1 milyar dolar

Egeli mobilyacıların hedefi 1 milyar dolar

EGE Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Pazarlarda Büyüme Stratejisi doğrultusunda Güney Afrika Mobilya ticaret heyetiyle önemli iş birliklerinin kapılarını araladı.

Birlik Başkanı Ali Fuat Gürle, "Güney Afrika Cumhuriyeti Johannesburg şehrinde mobilya sektörüne yönelik Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Organizasyonumuz çok verimli geçti ve katılan firmalardan çok olumlu geri dönüşler aldık. Mobilya sektörümüz için Güney Afrika potansiyel yeni bir pazar. Hedefimiz ihracatı orta vadede 1 milyar dolara çıkarmak" dedi.

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