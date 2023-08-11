“Ekonomimiz depreme rağmen yüzde 4 büyüdü”

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e gitti. Bolat 'Şehir Buluşmaları' kapsamında ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bolat, "Büyüme hedeflerimiz sürdürülüyor. Ülkemiz 2003-2022 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek küresel anlamda güçlü bir performans sergilemiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ekonomimiz, şubat ayında yaşanan büyük deprem felaketine rağmen yüzde 4 büyüyerek sağlam temeller üzerinde durduğunu kanıtlamıştır" dedi.

TARİHİ REKOR KIRILDI

2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatının, 2022 yılı sonunda 7 kat artarak 254,2 milyar dolar seviyesine çıktığını dile getiren Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır. Benzer şekilde 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, son 20 yılda 6 kattan fazla artarak 2022 yılında 90,5 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımızdaki bu artış trendi, 2023 yılında da devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız temmuz ayı ihracatımız tüm zamanların temmuz ayı rekorunu kırarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise ihracatımız 143,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.