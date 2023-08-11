Hobi amacıyla kurdukları bahçe gelir kapıları oldu

İSMAİL-EMİNE Daşgın çifti, 8 yıl önce Kütahya merkeze bağlı Aloğlu köyündeki 1,5 dönümlük araziye hobi amaçlı lavanda dikti. Çift, lavanta bahçesini yıllar içerisinde 30 dönüme kadar çıkartarak, üretimi gelir kapısı haline dönüştürdü. Kütahyalı çift, lavantanın yağını, suyunu, sabununu, buketini, tozunu ve tohumunu elde ederek, internet üzerinden satışını yapıyor.

ZİYARETÇİ AKINI VAR

57 yaşındaki Emine Bayram Daşgın, "Eşimle atalarımızdan miras kalan tarlaya hobi amaçlı olarak lavanta diktik. Daha sonra da bu alanı genişlettik. Şimdi lavantaya ait ne varsa hepsini yapıyoruz. Bahçemiz özellikle bugünlerde fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Köy yolu ile bahçe arasındaki 500 metrelik araç güzergahının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkili mercilere başvurduk. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Eğer bu yolumuz yapılırsa, hem bizim için hem de ziyaretçiler için büyük kolaylık olacak" dedi.

Kütahya'da lavanta üretimine öncülük yapmanın mutluluğunu da yaşadıklarını kaydeden 63 yaşındaki İsmail Daşgın, "Hobimizi işe dönüştürmenin yanı sıra çorak arazileri ekonomiye kazandırmanın bahtiyarlığını da yaşıyoruz. Ben ve eşimin çabasıyla Kütahya ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.