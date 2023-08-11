Söke’nin Lisanslı Depo inşaatı hızla ilerliyor

Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi yakınlarında inşa edilen depo 110 milyon TL'lik bir yatırım maliyeti ile 74 bin m2 alanda kurulacak. İdari bina, laboratuvar binası bölümlerinin yapımı tamamlanırken, depoların çatı montajları ile zemin betonları atılıyor. 500 tonluk su deposu, enerji nakil hatlarının hazır olduğu alanda lisanslı depo inşaatı bitiş aşamasına geldi.

1 Kasım 2022'de ihalesi verilen lisanslı depo inşaatının tamamlanmasıyla 30 Eylül tarihinde inşaatının bitirilmesi ve lisans alınması hedefleniyor. Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel Ekim'de tüm prosedürün hazır olup, pamuk sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

Söke Ticaret Borsası yönetim ve meclisi olarak lisanslı depoyu bölgeye kazandırmak için yola çıktıklarını ve çok çalıştıklarını belirten Nejat Sağel; "Final çok yakın" dedi.

Sarayköy'den Söke'ye kadar tüm pamuk üreticisine hizmet verecek olan deponun Ege Bölgesi üreticisine hitap edeceğini belirten Nejat Sağel, Söke gibi stratejik bir kavşak noktada demiryolu ve karayolu ulaşımının çok yakın olduğu transfer noktasında yapılan lisanslı deponun tüm üretici camiasına hayırlı olmasını diledi.

Uzun ve meşakkatli bir uğraş ve yolun sonunda sonuca ulaşıyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Nejat Sağel, "Bir eser kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Söz verdik yerine getiriyoruz. Destek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.