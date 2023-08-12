İzmir’de otoparklara bu yıl ikinci zam

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketi İZELMAN'ın işlettiği otoparklara yüzde 29 ila 40 arasında zam yaptı. Yeni tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark ücretlerine 1 Ocak 2023'de geçerli olmak üzere yüzde 40 ila 45 oranında zam yapmıştı.

Giderlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi otoparklara ara zam yapma kararı aldı. Buna göre; açık otoparklar yaklaşık yüzde 29 zamlanarak 35 TL'den 45 TL'ye yükselecek. Kapalı otoparklara ise yüzde 30-35 arasında zam gelecek. Zamlar mecliste görüşülerek karar bağlanacak.