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Haberler Ekonomi İzmir’de otoparklara bu yıl ikinci zam

İzmir’de otoparklara bu yıl ikinci zam

İzmir’de otoparklara bu yıl ikinci zam

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, belediye şirketi İZELMAN'ın işlettiği otoparklara yüzde 29 ila 40 arasında zam yaptı. Yeni tarife 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi otopark ücretlerine 1 Ocak 2023'de geçerli olmak üzere yüzde 40 ila 45 oranında zam yapmıştı.

Giderlerin artması üzerine Büyükşehir Belediyesi otoparklara ara zam yapma kararı aldı. Buna göre; açık otoparklar yaklaşık yüzde 29 zamlanarak 35 TL'den 45 TL'ye yükselecek. Kapalı otoparklara ise yüzde 30-35 arasında zam gelecek. Zamlar mecliste görüşülerek karar bağlanacak.

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