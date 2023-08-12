OVP’nin temelleri atılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda orta vadeli program hazırlıkları kapsamında finans dünyasının temsilcileriyle buluştu. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankaların genel müdürleri katıldı. Yılmaz, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde ön konuşma gerçekleştirdi.

Cevdet Yılmaz, "Orta vadeli programa yönelik önerilerinizi, tekliflerinizi, finans çevrelerinin tekliflerini çok önemli görüyoruz, bekliyoruz. Orta vadeli programımızı 3 sac ayağı üzerine inşa ediyoruz. Birincisi mali disiplin, burada tabi son dönemlerde yaşadığımız büyük bir felaket var. Deprem meselesi var. Depremin tek seferlik etkileri hariç, bütçe açığının milli gelire oranı Avrupa Birliği standartlarında sürdürme perspektifimiz var. Diğer taraftan parasal politikalar, para politikamızın ana çerçevesiyle orta vadeli programımızda yer alacak. Elbette Merkez Bankamızı ilgilendiriyor ama ana çerçeve biliyorsunuz orta vadeli programda yine yer alacak. 2026 perspektifinde hatırlayacağımız, orta vadeli programımızın hedefi tek haneli bir enflasyona ülkemizi ulaştırmak" diye konuştu.