Ünlülerin İzmir’deki adresi ‘Sade Poliklinik’

İstanbul'un ünlü isimleri Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, oyuncu İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak ve menajer Özgür Aras, İzmir Ataşehir'de farklı güzellik uygulamalarını bir arada sunan 'Sade Poliklinik'i ziyaret etti. Özlem Ada Şahin, Nurdan Büyükak ve Özgür Aras Çeşme tatillerini fırsata çevirerek 'Sade Poliklinik'in kurucusu Songül Torbaoğlu'ndan uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ünlüler Sade Poliklinik'te İstanbul'dan transfer edilen yeni doktor tarafından estetik ve bütünsel tıp uygulamaları yaptırarak, sosyal medya hesaplarından da Torbaoğlu'na teşekkür etti.