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Haberler Ekonomi Bakan Bolat'tan süt üreticilerine tam destek

Bakan Bolat'tan süt üreticilerine tam destek

HABER MERKEZİ
Bakan Bolat’tan süt üreticilerine tam destek
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, süt ve süt ürünleri sektör temsilcileriyle görüşerek talep ve önerilerini dinledi. Bakan Bolat, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Ülkemizin süt ve süt ürünleri sektörlerine ilişkin talep ve önerileri ile gelişme alanlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sağlıktan ve kaliteden ödün vermeden sektörlerimizin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için gereken tüm desteği sağlayacağız" ifadesini kullandı.
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