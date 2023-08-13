  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Barclays: Türkiye döviz rezervi artışını sürdürecek

Barclays: Türkiye döviz rezervi artışını sürdürecek

HABER MERKEZİ
Barclays: Türkiye döviz rezervi artışını sürdürecek
ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kısa süre önce yayımladığı Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizin ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays de gelişmekte olan piyasalar araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğine vurgu yaptı. Barclays'in raporunda, "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA