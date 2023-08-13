Barclays: Türkiye döviz rezervi artışını sürdürecek

ULUSLARARASI kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kısa süre önce yayımladığı Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizin ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays de gelişmekte olan piyasalar araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğine vurgu yaptı. Barclays'in raporunda, "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz" denildi.