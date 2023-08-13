EBSO üyesi sanayicilere İzmirgaz indirimi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile İzmir Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş arasında imzalanan protokolle İzmirli sanayici yüzde 30 indirimli olarak doğalgaza ulaşacak ve "Alo EBSO Doğalgaz Hattı" ile ortaya çıkan konularını İzmir Doğalgaz'a aktarabilecek.

BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Protokol törenine EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, EBSO Başkan Yardımcısı Hakan Ürün ve İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Cebrail Özdemir katıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar sanayici için enerji maliyetlerinin son derece önemli olduğunu belirterek "İzmir Doğalgaz ile yaptığımız bu protokolle gerek fiyatlamalarda gerekse güvence bedellerinde indirimler uygulanacak. Ayrıca şu an doğalgaz kullanmayan üyelerimize uygun şartlarda doğalgazın ulaşması için yapılacak olacak çalışmalarda kolaylık sağlanması imkanı doğacak" diye konuştu. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik ise "Bu protokolle oda üyelerine yüzde 30'luk bir indirim yapıyoruz. Bu ciddi anlamda ve sanayiciye ilk kez yaptığımız bir indirim. Sanayicilerimize ve ülkemiz üretimine destek olmak amacıyla elimizden gelen katkıyı koymayı amaçlıyoruz. Güvence bedeli noktasında da desteklerimiz olacak. Ayrıca taksit imkanı sağlıyoruz" dedi.