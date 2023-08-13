Gürdal: Ege’nin her karış toprağı bereket saçıyor

TMO olarak tahıl ve hububatta Türkiye için stratejik role sahip bir kurum olmanın bilinciyle sorumluluk üstlendiklerini belirten Ahmet Gürdal, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi, çiftçi ve üreticilere de desteğini açıkladı. Ahmet Gürdal, "Ülkemizin ve vatandaşlarımızın memnuniyeti çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz. Bu yıl rekolte seviyesinin yüksekliği nedeniyle sahada fedakarca hummalı çalışmalar yapan tüm çalışanlarımızın gözlerinden öpüyorum.

Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her zaman destekleyeceğiz" dedi.

ÜRETİCİ FİYATLARDAN MEMNUN

■ TMO rekolte bakımından olağanüstü bir yıl geçiriyor? Rekolte miktarı ne oranda?

Saha raporlarımıza göre yüksek rekolteyi öngörüyorduk. Uzun yıllardan sonra buğday, arpa gibi tahıl üretimi rekoltesinde rekor yaşanıyor. Bu yıl, 21 milyon tonun üzerinde buğday, 8,5 milyon ton arpa, 8,5 milyon ton mısır üretimi bekleniyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar da üreticilerimizde büyük bir memnuniyet yarattı. TMO'ya büyük bir teveccüh söz konusu.

■ İzmir ve Ege Bölgesinin üretimi nasıl?

İzmir en önemli tarım başkentlerinden biridir. Ege Bölgesi tarımsal ihracatta çok yüksek oranlara sahip, potansiyeli ve kapasitesi çok yüksek. Her karış toprağı ayrı bereket saçıyor. Üretim açısından sunduğu verimlilik ile ülkemize ekonomik açıdan çok ciddi kaynak aktarıyor.

■ TMO günlük ne kadar alım yapıyor?

Alım noktalarınız nerelerde bilgi verir misiniz?

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın fiyatları açıkladığı 6 Haziran 2023 tarihinden itibaren çok yoğun bir alım başladı. Günlük 220 bin tonlara ulaşan ürün alımı yapıyoruz. Türkiye'nin her noktasında alım noktaları açtık. Geçen sene 510 iken bu yıl 597 alım noktası ile tarihimizdeki en yüksek sayıya ulaştık. Alımlar Ekim sonuna ve üreticimizin TMO'ya arz edeceği son ürün gelene kadar alım yerlerimiz açık olacak.

■ Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlı çiftçiler ne oranda size ürün teslim edebiliyor? Ürünlerini TMO'ya teslim eden üreticilere ödemeler kaç gün içinde yapılıyor?

Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ton başına 7 bin lira hububat alım fiyatı açıkladı. Buna ek olarak bu yıl tüm üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira hububat alım prim desteği ödeyecek. Üstelik bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olduğunu belgeleyen her üretici "Hububat Üretim Primi" desteğinden yararlanıyor. Buğdayın stratejik ürün olmasından kaynaklı devletimizin bu ürüne pozitif bir yaklaşımı söz konusu. Bizim faaliyet alanımızdaki ürünleri üreticiden alabilmemiz için çiftçilerimizin ürünlerinin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

Üreticimizin ÇKS'ye kayıtlı ürününü satmak istemesi Bakanlığımızın belirlediği kotalar dahilinde alıyoruz.

Bizim stoklarımıza giren ürünün ödemesini de 30 gün içinde üreticimize ödüyoruz.

RANDEVULU SİSTEMLE ALIM TMO 2023/24 sezonu fındık alım fiyatları açıklandı, üretici bu fiyatları nasıl karşıladı?

Cumhurbaşkanımız fındık alım fiyatlarını duyurdu. Buna göre TMO; kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 84.00 TL, Levant kalite için 82.50 TL, Sivri kalite için 80.00 TL olarak belirlendi. Buna ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize 2.7 TL/Kg destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa 1.6 TL/Kg dan başlayan randıman farkı ilave edilecek. Sahadan aldığımız bilgilere göre üretici memnun. Fındık üreticisi ve üretici temsilcilerinden bizleri arayarak teşekkür edenler oluyor.

TMO olarak, fındık üretiminin yoğun yapıldığı yerlerde de alım noktaları açacağız. Fındıkta da randevulu sistem ile alacağız. Devletimizin fındığa verdiği fiyat 3.20 dolar seviyelerindedir.

Üreticimizin alın terinin karşılığı olan bu fiyat bir referans fiyattır. Biz bu fiyatların altında fındığın satılmasını istemiyoruz.

TAHILDA REKOLTE YÜKSEK

■ Tahıl koridorunda ülkemizin stratejisi nedir?

RUSYA- Ukrayna Savaşının hububat açısından dünyada yarattığı olumsuz etkiyi ortadan kaldıran Tahıl Koridoru anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin tarihi bir diplomatik başarısıdır. Rusya 17 Temmuz'da anlaşmayı durdurduğunu ilan etti. Dış politikalar ve uluslararası ilişkiler daha üst makamlar tarafından değerlendirilir.

Uluslararası gelişmeleri takip ediyoruz.

Ancak şu an zaten ülkemizde iç piyasada üretim dönemi. Tahıl Koridoru'nun askıda olmasıyla iç piyasada fiyatlar bir miktar yukarı doğru seyretti. Fakat biz TMO olarak her türlü duruma karşı hazırlıklı olacak şekilde politikalarımızı yürütüyoruz. Buğday dünyanın en stratejik ürünü. Bu sene de rekolte çok yüksek, stoklarımız ve alacağımız ürünler 2023-24 yılını rahatlıkla karşılayacaktır.