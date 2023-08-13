  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi SGK’dan borç yapılandırması yapanlara ek ödeme süresi

SGK’dan borç yapılandırması yapanlara ek ödeme süresi

HABER MERKEZİ
SGK’dan borç yapılandırması yapanlara ek ödeme süresi
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin, bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanacaklarını bildirdi. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA