SGK’dan borç yapılandırması yapanlara ek ödeme süresi

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), kuruma olan borçlarını peşin ve taksitli ödeme seçeneğiyle yapılandıranlardan, 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken tutarları ödemeyen veya eksik ödeyenlerin, bu tutarları 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanacaklarını bildirdi. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.