Çocuk işçiliğine karşı ‘mesleki eğitim’ hamlesi

Çocuk işçiliğinin azaltılması amacıyla çalışan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Unicef'le işbirliği yaparak 2018'den beri çalışan çocuklara ve ailelerine destek sağlıyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir. Onlar İSG eğitimi almış ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir" dedi.