Kruvaziyer yolcu sayısı 2022’ye göre yüzde 66,7 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminde kurvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,7 arttığına dikkati çekerek, "Kruvaziyer limanlarına yaptığımız yatırımların turizme ve ülke ekonomisine katkıları rakamlara yansıyor. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılacağını öngörüyoruz" dedi. Uraloğlu, "Yaz döneminde kruvaziyer yolcu sayısı da artıyor. Nisanda 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı mayısta 176 bin 840'a yükseldi. Haziranda ise 183 bin 407 ve temmuzda 209 bin 33 yolcu geldi. Geçen yıl mayıs-haziran-temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı. Yıl sonunda bu şekilde ülkeye gelen yolcu sayısının 1 milyonu geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.