Hükümetin memura ilk zam teklifi belli oldu

'7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi' görüşmeleri kapsamında ikinci toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. Toplantıya Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil katıldı. Bakan Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşıldığını belirterek, "Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ile ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 25 ENFLASYON FARKI

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, açıklayacağı 2024 yılı zam tekliflerinin de bu çerçevede değerlendirilmesini isteyerek, "2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak '7'nci Dönem Toplu Sözleşmelerimiz' çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak teklifimizi açıklıyorum. Kamu işveren heyeti olarak, 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9; 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece, 2024 Ocak ayında enflasyon tahminini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zarfıyla birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki bugün verdiğimiz teklifle toplu sözleşmeyi paydaşlarla uzlaşı içinde imzalarız" ifadelerini kullandı.

MEMUR-SEN: TEKLİF REVİZE EDİLMELİ

MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, zam teklifine ilişkin, "Tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk" dedi. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de teklifin revize edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.