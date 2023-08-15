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İthalata karşı yerli üreticiye koruma

HABER MERKEZİ
İthalata karşı yerli üreticiye koruma
TİCARET Bakanlığı, yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları etkin bir şekilde uygulamaya devam ederken; yerli üreticilerin ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması için de tedbirlerini artırıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmalarının aktif olarak kullanıldığı belirtildi. 126 adet anti-damping ve antisübvansiyon tedbirleri kapsamında 2022 yılında ithalatın 4 milyar dolarlık bölümünün tedbirlere tabi olduğu, anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
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