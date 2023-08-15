Tire Dereli Barajı 1 ay sonra açılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Yaz ayları ile birlikte hızlanan inşaatta yüzde 99 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığını duyuran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, devam eden çalışmaların da birkaç hafta içerisinde tamamlanacağını söyledi. Barajın tüm imalatları ile birlikte ay sonunda bitirileceğini açıkladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Dereli Barajı Tire'ye hayırlı olsun" dedi. Tire Dereli barajında bahar aylarında su tutulduğunu hatırlatan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2023 yılı performans hedeflerimiz arasındaki Dereli Barajı'nda tüm sıyırma kazılarını, kondüvi, su alma yapıları ve batardo imalatlarını tamamladık. 450 bin m3'lük gövde dolgusunu tamamladık. Çok az bir riprap imalatımız kaldı. Vana odası mekanik montajlarımızı da birkaç hafta içerisinde bitireceğiz. Hedefimiz Ağustos ayı sonunda barajdaki tüm imalatlarımızı tamamlamak" diye konuştu.