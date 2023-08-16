2023 Ek MTV 1. taksit ödemesi ne zaman?

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesi için son tarih olan 31 Ağustos yaklaşıyor. Bu ödeme, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri motorlu taşıtlar vergisinin bir taksitini kapsıyor ve sadece bu yıl için geçerli olacak.

Eylül 2023'ten itibaren ilk defa kayıt ve tescil edilen araçlar için ise yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi tahsil edilecek.

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeyenler, araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek, hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Ayrıca muayene işlemlerini de gerçekleştiremeyecekler. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kişiler bu ek vergiden muaf tutulacaklar.

Diğer yandan, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için son başvuru tarihi de 31 Ağustos olarak belirlendi. Bu yapılandırmada, peşin veya taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor. İlk taksit ödeme süresini kaçıran veya eksik ödeyen mükellefler bu fırsattan yararlanabilecekler.

Vergi mükellefleri, belirtilen tutarları ağustos ayının sonuna kadar ödeyerek geç ödeme zammından etkilenmeden yararlanabilecekler. Ancak peşin ödeme indiriminden bu durumda faydalanamayacaklar.