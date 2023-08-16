Bütçe, Temmuz ayında 48,6 milyar fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2023 Temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemi merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 455,8 milyar TL, bütçe gelirleri 504,4 milyar TL ve bütçe fazlası 48,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 418,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 86,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla verdi.