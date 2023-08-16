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Haberler Ekonomi İzmir ve Ege’ye Çin piyangosu

İzmir ve Ege’ye Çin piyangosu

METİN BURMALI
İzmir ve Ege’ye Çin piyangosu
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, Çin'in seyahat kısıtlamalarını gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdığını açıkladı. Kısa zaman içerisinde ülkemize 1 milyon turist gelmesini beklediklerini aktaran Ceylan "Çinli turistlerin özellikle kültür turizmini seven bir topluluk olmasından dolayı özellikle Ege bölgesi ve İzmir'in çok sayıda Çinli turiste ev sahipliği yapacağını öngörüyoruz" dedi.
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