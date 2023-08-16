Kira uyuşmazlıklarını arabulucular çözecek

Yargıda halihazırda büyük bir yük teşkil eden kira uyuşmazlıklarında 01 Eylül 2023 tarihinden itibaren "Dava Şartı Arabuluculuk " dönemi başlıyor. Yılda ortalama 90 bin kira uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla yaklaşık 1 ay içinde çözüme kavuşabilecek. TBMM tarafından kabul edilerek yasalaşan yeni düzenlemeye göre kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Artık uyuşmazlığın tarafları olan kiraya veren yahut kiracılar dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurarak tarafsız ve bağımsız uzman bir arabulucu nezdinde uyuşmazlıklarına çözüm bulup anlaşmaya varabilecekler ve arabulucu ve taraflarca hazırlanarak imza altına alınan anlaşma belgesi sulh hukuk mahkemesinden icra edilebilirlik şerhi alarak bir mahkeme kararı niteliği kazanacak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüleceğini belirten Avukat Sinem Hacıeminoğlu, "Yargının yükü hafifleyecek. Uzun ve masraflı dava süreçleri karşısında taraflar ekonomik açıdan mağdur olmayacak ve zaman kaybı da yaşamayacaklar" dedi.