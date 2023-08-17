ASELSAN, istikrarlı büyümeyi sürdürüyor

YILIN ilk altı aylık döneminde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın altı aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek 18,1 milyar TL'ye ulaştı. ASELSAN'ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk altı aylık dönemde karını yüzde 42 artıran ASELSAN'ın altı aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek 18,1 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 68 seviyesinde artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış göstererek 4,4 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 24 olarak gerçekleşti. ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde yüzde 42 oranında artarak 5,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.