Aydem kurulu gücünü yüzde 13,3 artırdı

AYDEM Yenilenebilir Enerji, 2023 yılı ilk yarısında devreye aldığı hibrit GES ve rüzgâr kapasite artışı projeleri ile birlikte kurulu gücünü yüzde 13,3 artırarak 1.156 MW'a çıkardı. 2023 yılı ilk yarısı itibarı ile 1 milyar 718 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kârlılık elde eden Aydem Yenilenebilir Enerji'nin varlık büyüklüğü 37,1 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin finansal verilerini aktaran Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, "Katma değer odaklı yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Toplam aktiflerimiz yılın ilk yarısında 37,1 milyar TL'ye ulaştı. Santrallerimizde koruduğumuz yüksek emreamadelik seviyemizin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte yılın ilk yarısında FAVÖK'te, 1,7 milyar TL'ye ulaştık" dedi.