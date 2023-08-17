Bakan Mehmet Şimşek’ten büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı'nda konuştu. Bakan Şimşek, "Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para , maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB'nin 66.Genel Kurulu'nda konuştu:

Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para , maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Seçim sonrası azalan siyasi belirsizlik, para ve maliye politikasında attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır.

Ülkemizin risk primi 700 baz seviyesinden 400 baz seviyesine gerilemiştir, bu daha makul maliyetlerle kaynak bulmasının önünü açmıştır. Ülkemizin eurobond tahvil faizlerinde 100 baz puan üzerinde düşüş olmuştur. Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşları ülkemiz için daha olumlu perspektif sunmaya başlamış, bir kurum bankacılık sektörümüzün görünümünü durağan'a yukarı yönlü değiştirmiştir. Bankacılık sektörümüz yüksek aktif kalitesi, güçlü sermaye yapısı ile sağlıklı bir görünüme sahip. Sermaye piyasalarımıza fon akışı başladı. Finansal istikrarı daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünü tedirgin eden negatif faiz marjı dönemi de büyük ölçüde geri kalmıştır.

Bankacılık sektörünün reel ekonomiyi desteklemek için önümüzdeki dönemde yurt dışı finansman fırsatlarını daha güçlü değerlendirmesini bekliyoruz. Sermaye piyasalarını derinleştireceğiz. Kısa vadeli önceliğimiz finansal istikrarın tesisi ve öngörülebilirliğin artırılması. Ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı çok açık. Reel sektörün finansmana erişimi olmazsa olmazlardandır. Reel sektörü desteklemek vazifemizdir. Bankacılık sektörümüzün özellikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat gibi çok güçlü destekleri olmuştur, önümüzdeki dönemde daha seçici bir şekilde cari açığı azaltacak, enflasyonu kontrol altına alacak, bizim politikalarla uyumlu bir şekilde büyümelerini arzuluyoruz.

Maliye ve para politikaları eşgüdüm içerisinde olacak. Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyümesini güçlü bir şekilde desteklemiştir, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönemler geride kalmalı. Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz.