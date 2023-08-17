Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bugünkü toplantıda: Hükümet ikinci zam teklifini açıkladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti.

İLK 6 AY İÇİN YÜZDE 14 İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 9 ZAM TEKLİFİ

2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonrası üçüncü toplantı ise bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamu tarafının memur ve memur emeklisine yönelik ikinci zam teklifini açıklıyor.

323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık.

Geldiğimiz nokta itibariyle üzerinde uzlaşacağımız çok sayıda maddemizin bulunduğu gözükmektedir.

İlk 6 y için yüzde 15 ikinci 6 ay için yüzde 10İkinci teklif olarak 2024 ilk 6 ay için yüzde 15 ikinci 6 ay için ise yüzde 10 olarak teklifimizi açıklıyorum Ayrıntılar geliyor..

SON TARİH 21 AĞUSTOS

Beklenti, hizmet kollarının taleplerinin önemli bir kısmının kabul edilmesi. İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı. Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos. Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek