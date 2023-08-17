‘Otomobil artık yatırım aracı olmaktan çıktı’

İKİNCİ el araç piyasasında gerileme olduğunu söyleyen Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, "Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı. Daha önce araç fiyatları her gün üzerine koyuyordu. Son uygulanan 6 bin kilometrenin şahıslara getirilmesi, ilan sayfalarına aracın sıfır değerinin üzerinde ilana koyulmaması aradaki manipülasyoncuları korkuttu" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için uygulamaya aldığı tedbirler sonuç vermeye başladı. İkinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçların fiyatının üzerinde satılmasını engelleyen karar, 6 bin kilometre şartının şahıslara uygulanması ve kredi faizlerinin artması ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği durma noktasına getirdi ve araç fiyatlarında gerileme yaşanmaya başladı. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki yaşanan gerilemeye değinerek ikinci el araç piyasasında oluşan köpüğün geriye çekildiğini söyledi.