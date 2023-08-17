Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4 büyüdü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. Yılmaz, "Deprem felaketine rağmen Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümeyi başarmıştır. Toplam istihdam 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 265 bin kişi artarak 31,7 milyon kişiye ulaşmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Orta Vadeli Program hazırlık sürecinin de ele alınacağı Türkiye Ekonomi Şurası'nın açılışında yaptığı konuşmada, artık geleneksel hale gelen TOBB Ekonomi Şurası'nı, Türkiye'nin ekonomik yapısını iş dünyasıyla istişare halinde güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Eylül ayının ilk yarısında açıklamayı planladıkları Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları çerçevesinde, son dönemde iş dünyası temsilcileriyle istişareleri sürdürdüklerini, aynı şekilde 2023-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı'nı da sonuçlandırmak üzere olduklarını belirten Cevdet Yılmaz, ekim ayında Meclise sunacaklarını belirten ifade etti.