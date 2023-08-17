Türkiye’nin salyangoz ihracatı iki katına çıktı

Türkiye'de tüketilme alışkanlığı olmayan deniz salyangozlarında, bu ürünü tüketen ülkelere yönelik ihracat artışı yaşanıyor. Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı, yüzde 100 artarak 9 milyon 765 bin 9 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 7 ayda 935 tonluk deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu dış satımdan 9 milyon 765 bin 9 dolar gelir sağlandığını aktaran Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının 741 ton karşılığı 4 milyon 891 bin 943 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, gelirde yüzde 100 arttığını belirtti. Türkiye'den en fazla deniz salyangozu 4 milyon 184 bin 235 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildi. Gürdoğan, elde edilen gelirin yüzde 61'inin Karadeniz'den olduğunu açıkladı.