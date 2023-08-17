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Haberler Ekonomi Türkiye’nin salyangoz ihracatı iki katına çıktı

Türkiye’nin salyangoz ihracatı iki katına çıktı

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin salyangoz ihracatı iki katına çıktı
Türkiye'de tüketilme alışkanlığı olmayan deniz salyangozlarında, bu ürünü tüketen ülkelere yönelik ihracat artışı yaşanıyor. Türkiye'den ocak-temmuz döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı, yüzde 100 artarak 9 milyon 765 bin 9 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye'den 7 ayda 935 tonluk deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi. Söz konusu dış satımdan 9 milyon 765 bin 9 dolar gelir sağlandığını aktaran Gürdoğan, deniz salyangozu ihracatının 741 ton karşılığı 4 milyon 891 bin 943 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, gelirde yüzde 100 arttığını belirtti. Türkiye'den en fazla deniz salyangozu 4 milyon 184 bin 235 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti'ne ihraç edildi. Gürdoğan, elde edilen gelirin yüzde 61'inin Karadeniz'den olduğunu açıkladı.
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