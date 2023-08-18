Emekli maaşları Ekim’de yeniden düzenlenecek

En düşük maaşı 7.500 TL'de kalan emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hayat pahalılığından dert yanan bir emekliye "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah..." diyerek maaşlara düzenleme mesajı verdi. Bu sözlerin ardından yeni emekli zammı için gözler ekim ayında açılacak olan Meclis'e çevrildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Temmuz'da aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emekliler, maaşlara yeni bir düzenleme beklerken seyyanen zam, prim-maaş dengesizliğinin giderilmesi ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılmasını bekleyen emeklileri heyecanlandıran Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Vedat Işıkhan, yeni düzenleme için Meclis'i işaret etti. Emekliler seyyanen zammın yanında, primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesi ve en düşük maaşın 10 bin liraya çıkarılmasını istiyor.