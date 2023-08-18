Mirası karıştıran DNA sonuçları

Ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın babaları olduğunu iddia eden Amerikalı Jackson kardeşler haklı çıktı. İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi.

SOY BAĞI İSPATLANDI

ABD'Lİ kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen "babalık hükmen tayini" davası kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında incelendi. Test sonucu Jackson kardeşlerin Pırlant ile yüzde 99,9 DNA uyumunun bulunduğu belirlendi. Jackson kardeşler, raporun kendilerine ulaşmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla geçen yıl vefat eden Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kasım Pırlant'ın eşi ve avukatları tarafından yapılan ikinci DNA testi ile soy bağını Jackson kardeşler ispatladı. Şimdi Jackson kardeşler avukatları aracılığı ile başta AVM'ler satış iptalleri olmak üzere vasiyetnamenin iptali ve sağlığında yapılan hisse devirleri için dava açtıkları ortaya çıkarken Jackson kardeşlerin "bir tek kuruşumuzu dahi bırakmayacağız" dedikleri iddia edildi.