Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı olduğunu belirten para politikasında sadeleşme ve sıkılaşma adımlarının süreceğini söyledi. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Bakan Şimşek, "Yüzde 4,5 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. Politikalarımız uluslararası normlara uygun olacak. Para, maliye ve kredi politikalarımızı hedeflerimizi sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Parasal sıkılaşmanın sonuna geldik: 2024'ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı arttı. Sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Türkiye büyümede hız kesmeyecek" dedi. Konuşmasında bankalara da mesaj veren Bakan Şimşek, "Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Artık reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir" diye konuştu.