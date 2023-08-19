İzmirlilerin 43 milyarlık altın mevduatı var

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; Türkiye'de bankalarda yılın altı aylık döneminde biriken altın mevduatı yüzde 55.3 arttı ve 699 milyar 980 milyon lira seviyesine yükseldi. İstanbul, 224 milyar liranın üzerinde değerle Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 32'sini elinde tutuyor. Altın mevduatında ikinci sırada 77 milyar 252 milyon lira ile Ankara yer alıyor. Ankara'yı, yaklaşık 43 milyar lira ile İzmir, 24 milyar lirayla Bursa, 22 milyar 282 milyon lira ile de Antalya izledi. Altın mevduatının en düşük olduğu iller ise 301 milyon lira Ardahan, 370 milyon lira ile Bayburt, 375 milyon lira ile Kilis oldu.