Kadınların elinden dünya pazarlarına

Türkiye'nin üzüm ambarı Manisa'nın ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümünde hasat ve ihracat telaşı yaşanıyor. Kış aylarından bu yana bağlarda mesai harcayan üzüm üreticisi hasada başladı. Sultaniye çekirdeksiz üzümde yapılan analiz çalışmalarının ardından kesim ve ihracata izin verildi. Sultaniye çekirdeksiz yaş üzümün en çok üretildiği Alaşehir ilçesinde işçiler gün doğmadan üzüm bağlarına giriyor.

DÖVİZ GETİRİYOR

Tarlada sultaniye çekirdeksiz üzüm hasadı yapan kadınlar da, geçimlerini üzüm keserek sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesine gönderilen kaliteli üzümler kadınların ellerinden geçiyor. Sultaniye çekirdeksiz üzümler büyük bir özenle kesilip kasalanıyor. Yaş olarak ihraç edilecek olan üzümler kamyonlara yüklenerek ihracatçı firmalara gönderiliyor. Kurutmalık üzümler ise sergilerde kurumaya bırakılıyor. Başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen Sultaniye çekirdeksiz üzüm Türkiye'ye büyük bir döviz girdisi sağlıyor. Sofraları şenlendiren sultaniye çekirdeksiz üzümler aynı zamanda üreticilerine de kazandırıyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün hasadı için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Alaşehir Yeniköy'de "Sultaniye Üzüm Hasat Töreni" düzenledi. Törene; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, çiftçiler, ihracatçılar ve tarım işçileri katıldı.

Hasat töreninde konuşan Hayrettin Uçak, "Yıllık 2 milyon tona yakın sofralık üzüm üretimi yapıyoruz ve üretimde dünyada 6. sırada yer alıyoruz. 2022 yılında 176 milyon dolar sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirmişiz. 2023 yılında, 2021 yılında yakaladığımız 200 milyon dolar barajını aşacağımızı düşünüyorum. Özellikle yaş üzümler en çok Rusya'ya ihraç ediliyor" diye konuştu.