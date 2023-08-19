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Haberler Ekonomi Kısa süreli ev kiralamak ticari faaliyet sayılıyor

Kısa süreli ev kiralamak ticari faaliyet sayılıyor

ŞENOL KANTÜRK
Kısa süreli ev kiralamak ticari faaliyet sayılıyor

Son dönemde kısa süreli kiralama uygulamaları, özellikle ev sahipleri tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, bu tarz kısa süreli ve düzenli kiralama işlemlerinin ticari faaliyet olarak değerlendirildiği ve tıpkı bir konaklama tesisi gibi vergiye tabii olduğuna dikkat çekerek ev sahiplerini uyardı. Aydoğmuş, "Maliye her an kapınızı çalabilir. Evlerini bu şekilde kiraya verenlerin ileride Maliye ile sorun yaşamamaları için yasalara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

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