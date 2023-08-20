Acı tütünden tatlı hayallere

Ege'de tütüne 1990'da kota getirilmesiyle umudunu zeytin ve buğdaya bağlayan binlerce aile, yıllar sonra yeniden tütün tarlalarına döndü. Muğla'da tütüncülükle geçimini sağlayan aileler, gecenin karanlığında girdiği tarladan güneş doğarken çıkıp tütün diziyor. Özellikle kadınlar bu zorlukları, çocuklarını okutmak, kızlarının çeyizini düzme hayalleriyle aşıyor.

GÜNLÜK 500 LİRA YEVMİYE

Kullanımı son yıllarda giderek yaygınlaşan makineler yardımıyla tarlalarını temizleyerek ekime hazırlayan çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturuyor. Çiftçiler, yaklaşık 3 ay sonra zahmetli bir tütün hasadıyla topladıkları tütün yapraklarını tek tek iplere dizerek seralarda kurutmaya bırakıyor. Muğla'da tütün hasadında günlük 500 lira yevmiye alan kadınlar, gün doğmadan tarlaya gidiyor. Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, 2022 yılında Muğla merkez, Milas, Fethiye, Kavaklıdere, Yatağan ve Ula ilçelerinde TUİK verilerine göre 11 Bin 560 dekar alanda tütün yetiştiriliyor.

AİLE BÜTÇESİNE KATKI

Kadın üreticilerden Sultan Düzgün, eşi ile birlikte 15 yıldır tütün üretimi ile uğraştıklarını anlatarak, "Tütün sadece yetiştiren için değil, kadınlarımız için de önemli bir gelir kapısı. Yüzlerce kadın tütün tarlalarında yevmiye ile çalışıp ekmeğini çıkarıyor. Yevmiye ile çalışan kadınlar aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyorlar. Dikimden hasada yaklaşık 10 aylık zorlu bir süreçte tütün üretimi yapıyoruz. Dikim ve bakımı gündüz yapılan tütünün gece ise kırımın yapılıyor. Tütüncülük çok zor ve meşakkatli bir iş" diye konuştu.