Balçova arsa mağdurlarına müjde

zmir Balçova Belediyesi tarafından 1970'li yıllarda satılan arsaların hak sahiplerinin günümüze kadar uzanan mağduriyetinin çözümü yolunda önemli bir adım daha atıldı. 50 yıllık sorunun çözümüne ilişkin hazırlanan imar planlarının kabul edilmesiyle önemli bir eşik aşıldı. Uygulama sorununun ortadan kaldırılması ve uzun yıllardır çözüm bekleyen vatandaşlara refah bir yaşam alanı kazandırılması amacıyla hazırlanan imar planları Balçova Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı gündeminde uygun bulunarak İzmir Büyükşehir Belediyesine iletildi ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son birleşiminde oy birliğiyle kabul edildi. Balçova Çetin Emeç Mahallesi'nde bulunan ve "Balçova Arsaları" olarak bilinen bölgede imar planının uygulama sorunlarının ortadan kalkması ve uygulamaların hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.