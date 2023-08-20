Don Kazaklarının getirdiği fasulye coğrafi işaret aldı

RUSYA'DAN 280 yıl önce kaçarak Manisa Manyas'ın Kocagöl köyüne yerleşen Don Kazakları tarafından ülkemize tohumu getirilip ekimi yapılan Kazak fasulyesi, coğrafi işaret aldı. Özellikle Manyas Gölü'nün yaz aylarında geriye çekilmesi ile milli topraklarda tamamen doğal olarak yetiştirilen Kazak fasulyesi böbrek şeklinde, kabuğundan ayrılmaması ve kolay pişimi ile tanınıyor. Bandırma Ticaret Odası Meclis üyesi Fevzi Karakaş'ın önerisi ile coğrafi işaret alınması sağlanan fasulyenin bölge ekonomisine de etki etmesi hedefleniyor