İzmir’de geliştirildi, Azerbaycan’da üretilecek

İZMİR'DE teknik tekstil alanında AR-GE ve üretim yapan Akıncılar Taktik Tekstil şirketi, geliştirdiği "balistik zırh delici kurşun geçirmez plaka" için Azerbaycan'da üretim anlaşması yaptı. Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında bu ülkede bir süredir denenen balistik zırh delici kurşun geçirmez plakanın tüm testlerden başarıyla geçtiği belirtildi.

AZERİ ORDUSU KULLANACAK

KURŞUN geçirmez plakaların bu ülkede üretimi ve ortak laboratuvar kurulumu için şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Can Uzuntepe ile Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı Bilimsel Araştırma Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev arasında protokol imzalandığı bildirilirken, enstitü ve şirket mühendislerinin ortak eğitimi için de program başlatıldığı ifade edildi. Plakaların Azerbaycan ordusunda kullanılmasının hedeflendiği kaydedildi. Başkan Uzuntepe, inovatif tekstil ürünlerinin bir kısmını, kardeş ülke Azerbaycan ile yaptıkları protokol dahilinde teknoloji transferiyle Bakü'de üretmeye başladıklarını söyledi. Hedeflerinin bu projeyi tüm Türk coğrafyasına yaymak olduğunu vurgulayan Uzuntepe, ortak teknolojiler geliştirme hedefiyle inovatif tekstil çalışmalarının bir kısmını da artık Azerbaycan'da yürüteceklerini kaydetti.