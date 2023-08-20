Rant uğruna esnafa zulüm

İzmir'in Çeşme ilçesinde Germiyan Mahallesi'nde bulunan 215 konutluk Yeni Dostlar Sitesi'nde yer alan sosyal tesis alanındaki binalarda yaklaşık 25 yıldır kiracı konumunda olan 4 esnaf, sitedeki yeni yönetim tarafından sokağa atılmak istendiklerini öne sürdü. İşyerlerinin tahliyesi konusunda anlaşmazlık yaşayan esnaf konuyu yargıya taşıdı.

"BASKI UYGULUYORLAR"

Site yönetiminin ruhsatlı yapı denetim firmasına başvurduğunu, depreme dayanıksız raporu çıkan binalar için yıkım kararı alındığını vurgulayan esnaf, yıkım kararı için yürütmenin durdurulması davası açtıklarını söyledi. Sosyal tesislerin yıkılması ile ilgili açtıkları davanın sonucu beklenmeden elektrik ve su aboneliklerinin iptal edilmek istendiğini ifade eden esnaf, binaların tahliyesi için kendilerine benzer yöntemlerle baskı yapıldığını iddia etti.

ZİNCİR MARKET İDDİASI

Mahkeme kararının beklenmesini isteyen Cevdet Ülgen, "Tek kattan oluşan 25 yıllık sosyal tesis binası madem çürük, yıkılmak isteniyor o zaman 30 yıl önce inşa edilen site içerisindeki iki katlı yapılara da karot testi yapılsın. Kimse çürük binada oturmasın. Site yönetimine, 'Madem yıkılması gerekiyor, o zaman biz yıkıp yeniden yapalım' dedik ama bu teklifi de kabul etmiyorlar. Biz yıkıma karşı değiliz. Ama ranta karşıyız. Yürütmeyi durdurma davası açtık. Duyumlarımıza göre bizi buradan kapı dışarı edip, bu alanı zincir marketlere vermek istiyorlarmış" diye konuştu.

"HUKUKİ SÜREÇ BİTMEDİ"

Sitede dükkanından çıkarılmak istenen bir diğer esnaf Veysi Okumuş ise, "Site yönetimi bizi, iş yerlerimizi terk etmemiz için her türlü baskıyı yapıyor. Bahane üreterek ekmek teknemizi bırakmamızı istiyorlar. Bizim iş yerlerimiz bu sitede bulunan 2 katlı yapılardan sonra inşa edilmiş. O binalarla ilgili hiçbir çalışma yapılmazken, ne hikmetse sadece bizim kiracı olduğumuz dükkanlarımıza karot testi yapıldı. Buradaki amaç, can güvenliği değil, rant çıkarı" diye konuştu. Açtıkları davanın henüz sonuçlanmadığını dile getiren Okumuş, "Hukuki süreç sonuçlanmadan elektrik ve suyumuzun kesilmesi yönünde uygulama başlatıldı. Oysa ki dava devam ediyor. Yapılan tüm hukuksuzluklara karşı direnişimiz devam ediyor. Yanlış uygulamalar, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" ifadelerini kullandı.