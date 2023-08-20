Rekabet Kurulu 5 firmaya soruşturma açtı

REKABET Kurulu, yumurta viyolü (kartonu) üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde yer alan kararını, firmaların ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri yeterli ve ciddi bulan Rekabet Kurulu, Dentaş Kağıt Ağaç Mamulleri ve Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret AŞ, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj San. ve Tic. AŞ, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tav. ve Dam. İşi. San. Tic. AŞ ve Özay Karton Ambalaj Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.