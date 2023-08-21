iESOB Başkanı Ata’ya Ankara’dan tam destek

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Başkanvekili Necdet Heppekcan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Köksoy, Ankara'da esnaf teşkilatlarının üst kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu. İzmirli esnaf sanatkarların sorunlarının ve beklentilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde, Birlik Başkanı Yalçın Ata, İESOB'nin yeni yönetiminin vizyonu ve planladığı çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Yalçın Ata ilk olarak, aynı zamanda genel başkanvekilliğini de yürüttüğü Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu'na da iadei ziyarette bulundu. Federasyon Genel Başkanı Ahmet Aydan, Ankara ziyaretlerinde İESOB yöneticilerine eşlik etti.

"ÇÖZÜMÜN TAKİPÇİSİYİZ"

Genel başkanların sıcak ve samimi yaklaşımlarından büyük keyif aldıklarını ve memnuniyet duyduklarını kaydeden Ata, "Ekonomik anlamda güçlükler yaşayan esnaf sanatkarlarımızın durumu üzerinde müzakerelerde bulunduk. Üyelerimizin beklentilerini ve yaşadıkları sıkıntıları ilk elden aktardık. Sorunların çözümü için çalışmalarımızın takipçisi olacağız. Yeni bir soluk ve heyecanla kolları sıvadık. İzmir esnaf teşkilatının gücünü arkamızda hissediyoruz. Ankara'daki üst kuruluşlarımızın desteği ile de pek çok sorunumuzu kısa sürede çözüme ulaştıracağımıza inanıyoruz" dedi. İzmir'in Türk esnaf teşkilatları içinde farklı bir yeri olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, İESOB heyetine özel zaman ayırdı. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede İESOB heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Palandöken, Yalçın Ata ve ekibine başarılar dileyerek, "İzmir'de büyük bir işi başardınız, tabanın da desteğini alarak esnaf sanatkarların sesi oldunuz. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarda TESK, İzmir Birliği yöneticilerinin her zaman yanında yer alacaktır. İnanıyoruz ki, İESOB'nin yeni yöneticileri enerjisi ve heyecanı ile İzmirli esnaf sanatkarlara önemli hizmetler vereceklerdir" diye konuştu.

SICAK KARŞILAMA

TÜRK esnaf sanatkarının en büyük finans dayanağı olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ni de (TESKOMB) ziyaret eden heyet, TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ile, esnafın kullandığı krediler üzerine değerlendirmelerde bulundular. İESOB yöneticileri, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın'ı da ziyaret etti. Ziyaretin gündeminde, İzmir'de faaliyet gösteren şoför odalarının genel sorunları ve beklentileri oluşturdu. İzmir'de kent ulaşımının üçte birinin, taksicisinden minibüsçüsüne, kamyoncusundan servisçisine kadar şoför esnafı tarafından üstlendiğini hatırlatan Başkan Ata, İESOB'nin ulaşım alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.