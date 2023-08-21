TL mevduata teşvik KMM payına sınırlama

Merkez Bankası, Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduatı azaltacak düzenlemeye gitti. Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında da değişiklik yaptı. Döviz ve kıymetli maden mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 17.50'ye çıkaran Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni faiz kararını 24 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası, "Menkul Kıymet Tesisi, Zorunlu Karşılıklar, TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarında TL Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm" olmak üzere 4 tebliğde değişikliğe gitti. Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Böylece TL vadeli mevduat hesapları desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Yapılan düzenlemelerle Türk lirası mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan Türk lirası mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltılmasının gözetildiği vurgulandı.