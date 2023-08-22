Çeşmeli turizmcilerden silahlı olaylara kınama

Son günlerde Çeşme ve Alaçatı'daki bazı eğlence merkezlerinde meydana gelen silahlı olaylara Çeşmeli turizmciler tepki gösterdi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Bu münferit olaylar, Çeşme'de yaşayan, yatırımı olan ve tatil yapan herkesi, hepimizi derinden üzmüş ve Çeşme'nin turizm değerlerini zedelemiştir" dedi. Demir, "Çeşme'de arzulamadığımız münferit silahlı olayları kınıyoruz. Masmavi denizi, ünlü plajları, rengarenk sokakları ve güzellikleriyle dünya turizmine hizmet veren bu güzel beledimizde, eli kanlı insanların yatırım yapmasına, tatil yapmasına, mekan açmasına izin verilmemesini talep ediyoruz. Bu konuda devletimizin polisine, jandarmasına, adli ve idari tüm kurumlarına güveniyoruz. Bu kurumlarımızın, benzeri olayların tekrar etmemesi için de etkili şekilde çalışacaklarından hiç şüphemiz yoktur" diye konuştu.