‘Hedef 2053 sıfır emisyon’

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, "2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayıları belirlenerek şehirler arası karayolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumu belirledik" dedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrıca Başkan Adil Karaismailoğlu, yıllara göre hedeflenen şarj soketi rakamlarını da paylaştı. Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında "Ülkemizde elektrikli araçları teşvik ederek sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkı sağlarken Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her hayali gerçeğe dönüştürüp 2053 sıfır emisyon hedeflerimize kararlı bir şekilde ulaşacağız" ifadelerini kullandı.